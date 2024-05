Benefiz-Training in Radevormwald Mit Kampfsport Spenden für Liliane gesammelt

Start war pünktlich um 10 Uhr in der Halle des Taekwondo Dojang Jeonsa. „Liliane, unser Ehrengast, und ihre gesamte Familie waren von Anfang an dabei“, berichtet Andreas Neu, Baglieris Stellvertreter. „Die positive Energie in der Halle war spürbar und übertrug sich schnell auf alle Anwesenden.“ Liliane selbst beobachtete gespannt die Übungen und genoss die Gesellschaft der Anwesenden. Das Training konzentrierte sich auf verschiedene Selbstverteidigungstechniken, die von den fünf Experten geleitet wurden.