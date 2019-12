Qwan Ki Do in Radevormwald : Kampfkunst-Sportler treffen sich zum Landestraining

Qwan Ki Do in Radevormwald

Auch Fußtritte gehören zum Qwan Ki Do. Am Samstag trafen sich die Sportler, um gemeinsam zu üben. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Qwan Ki Do Abteilung des TSV Schwarz-Weiß Radevormwald trainierte am Samstag mit drei befreundeten Vereinen. Unter anderem kamen Vereinsmitglieder aus Wermelskirchen und Remscheid-Lennep zum Landestraining NRW, bei dessen Ausrichtung sich die Vereine immer abwechseln.

Im Trainingsraum an der Hermannstraße nahmen zahlreiche Sportler ab 13 Jahren am Training teil und lernten dabei von den besten Kampfsportlern der Region. Salvatore Baglieri leitet die Abteilung des TSV und ist Nationaltrainer. Mit Salvatore Guerrieri aus Wermelskirchen und Thorsten Müller unterrichtete er die Schüler. Unterstützt wurden sie von Luca Baglieri, der ebenfalls erfolgreicher in Qwan Ki Do ist.