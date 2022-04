Sport beim Tuspo Dahlhausen : Eine Kampfkunst für Körper und Geist

Radevormwald Der Workshop im koreanischen Schwertkampf bei Tuspo Dahlhausen war gut besucht. Trainer lehrte Achtsamkeit am Schwert.

Christoph Albrecht ist ein Meister der koreanischen Schwertkunst „Haidong Gumbo“. Auf Einladung der Kampfsportabteilung des Tuspo Dahlhausen kam er am Samstag nach Radevormwald, um Schüler und Trainer an seiner Erfahrung teilhaben zu lassen. An dem kostenfreien Workshop nahmen am Vormittag in der Sporthalle auf der Brede zehn Frauen und Männer teil. Die meisten von ihnen kennen andere Disziplinen der Kampfkunst aus dem Unterricht mit Ippolito Baglieri. Er hat die Kampfsportabteilung des Tuspo Dahlhausen 2020 gegründet. Nach einem Jahr umfasste die Abteilung bereits mehr als 70 Schüler – und sie soll weiter wachsen.