Kammersänger aus Radevormwald gestorben Von der Werkbank auf die große Opernbühne

Gerd Feldhoff hatte eine Lehre als Werkzeugmacher absolviert, bevor er sich ganz für die Musik entschied. Seine Ausbildung erhielt er in Detmold, seit 1963 war er festes Ensemblemitglied der Deutschen Oper Berlin. Während seiner Laufbahn sang Feldhoff unter bedeutenden Dirigenten wie Karl Böhm, Rafael Kubelik und Christian Thielemann. Er stand auf den großen Opernbühnen der Welt, so in New York, Bayreuth, Salzburg, München und Wien, blieb jedoch der Berliner Oper treu. Im Jahr 1970 erhielt er den Titel „Berliner Kammersänger“. Mit seinen 1360 Auftritten, unter anderem als Wozzeck, Hans Sachs und Amfortas, als Jochanaan, Pizarro und Wanderer, habe er das Haus geprägt, heißt es in dem Nachruf des Opernhauses. Feldhoffs Lieblingspartie war die des Barak in „Die Frau ohne Schatten“ von Richard Strauss, die Karl Böhm ihm einst anvertraut hatte. Wie die Todesanzeige mitteilt, verstarb der Künstler am 4. April im fränkischen Fürth.