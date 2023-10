Heimatmuseum in Radevormwald Kaiserstraßen-Ausstellung noch zu sehen

150 Bilder, in Farbe und in Schwarz-Weiß, dokumentieren im Rahmen dieser Aussstellung den Wandel der Zeiten auf der Hauptverkehrsachse, die heute auf einem Abschnitt zur Fußgängerzone der Stadt gehört und als die wichtigste Einkaufsstraße in der Stadt gelten kann. Wer die Straße von einem Ende zum anderen abschreitet, kommt aber auch an der Friedenseiche und an diversen Denkmälern vorbei. Die Kaiserstraße versammelt wie in einem Brennpunkt die Geschichte der Bergstadt.