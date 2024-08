Baumaßnahmen in der Radevormwalder Innenstadt Kaiserstraße ab Mittwochnachmittag geöffnet

Die Stadt wolle an der Kreuzung Grabenstraße/Kaiserstraße ein schickes Einfahrtstor in den verkehrsberuhigten Bereich schaffen. Hierzu solle auch der bildprägende Baum an der Zufahrt in Szene gesetzt werden – „mit Natursteinblockstufen und einer Beleuchtung, für die die Leerrohre schon liegen“, erläuterte Ulrich Dippel, Leiter des Tiefbauamtes. Auch eine Sitzmöglichkeit soll es wieder geben.