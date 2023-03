Konzert in Radevormwald Kämmerchenchor sorgt für Begeisterung

Nicht erhalten wurde in den vergangenen Jahren dagegen der Brauch, sich mit einer besonderen Veranstaltung, bei all diesen Menschen zu bedanken. Mit dem Frühlingskonzert am vergangenen Sonntag wurde diese Tradition nun aber wieder zum Leben erweckt, sagte Pfarrer Dr. Dieter Jeschke bei seiner Begrüßung: „Das ist das erste Mal seit drei Jahren. In dieser Zeit hat einiges auch innerhalb der Gemeinde gelitten. Und dennoch gab es immer wieder Menschen, die sich in dieser kniffligen Zeit anders und neu eingebracht haben“, sagte er.