Mitspracherechte in Radevormwald : Jusos wollen ein Jugendparlament

Felix Anders, Vorsitzender der Jusos in Radevormwald, kündigt an, dass die SPD in der kommenden Sitzung des Hauptausschusses beantragen will, dass die Stadt ein Jugendparlament bekommt. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Die Nachwuchsorganisation der SPD will mit einem Antrag das Thema einer politischen Vertretung für die Jugend wieder auf die Agenda bringen. Aus den Schülervertretungen sei dieser Wunsch an die Jusos herangetragen worden.

Wie soll die Jugend ein Mitspracherecht in der Politik vor Ort erhalten? Darüber ist in Radevormwald schon öfters diskutiert worden. Der Ortsverband der Jusos, der vor zwei Jahren gegründet wurde, möchte dieses Thema nun nachdrücklich auf die Agenda setzen.

„Wir werden in der kommenden Sitzung des Hauptausschusses beantragen, dass die Stadt ein Jugendparlament bekommt“, kündigt Felix Anders an, der Vorsitzende der Radevormwalder Jusos. Es gebe unter den jungen Menschen in der Stadt hörbar den Wunsch nach einer solchen Möglichkeit der politischen Teilhabe. „Von Seiten der Schülervertretungen haben und Stimmen erreicht, dass es Interesse an einem solchen Gremium gibt“, sagt Anders. In der Nachbarstadt Remscheid gibt es bereits einen solchen Jugendrat, der auch über eine eigene Internetpräsenz verfügt (www.jugendrat-remscheid.de).