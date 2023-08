Mitten in der Innenstadt 19-Jähriger Radevormwalder tot, Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von Gewaltverbrechen aus

Viele Passanten, die am Sonntagmorgen in der Innenstadt unterwegs waren, wunderten sich nicht nur darüber, dass seit Stunden ein Hubschrauber über der Stadt kreiste, sondern auch darüber, dass der Kreisverkehr an der Sparkasse gesperrt war. Der Grund: In den frühen Morgenstunden war ein junger Mann am Kreisverkehr mit schweren Verletzungen entdeckt worden, an denen er noch vor Ort verstarb. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln mitteilten, handelt es sich bei dem Toten um einen 19 Jahre alter Radevormwalder, der Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sei.