Politik in Radevormwald : Junge Union trifft Philipp Amthor online

Philipp Amthor bei der Schalte in die Videokonferenz der Jungen Union Radevormwald. Foto: Screenshot Junge Union Radevormwald

Radevormwald Der junge CDU-Bundestagsabgeordnete stieg von Berlin aus in die Sitzung ein. Natürlich spielte die Corona-Krise bei den Gesprächen eine wesentliche Rolle.

Von Flora Treiber

Die Junge Union traf sich Montagabend zur digitalen Vorstandssitzung. Um 18 Uhr schalteten sich 14 Teilnehmer in die Konferenz ein – und über Facebook wurde die öffentliche Vorstandssitzung von einigen Zuschauern verfolgt. „Gerade jetzt ist Zusammenhalt wichtiger denn je, und wir sind weiterhin politisch aktiv“, sagt Dejan Vujinovic, Stadtverbandsvorsitzender der Jungen Union. Ideengeber für die digitale Vorstandssitzung war Mats Großmann, der für die Sitzung auch Philipp Amthor gewinnen konnte, der sich gegen 18.15 Uhr in die Konferenz einwählte. Der Politiker hat als Deutschlands jüngster direktgewählter Bundestagsabgeordneten viel mediale Aufmerksamkeit erregt und war für die Mitglieder der JU ein besonderer Gast.

Schnell eröffnete Vujinovic die Fragerunde an den 27-Jährigen Bundestagsabgeordneten und erkundigte sich bei Amthor nach „seinem Umgang mit dem Online-Hate“. „Es ist immer besser, unterschätzt als überschätzt zu werden. Am Ende entscheiden gute Argumente, und deswegen perlt oberflächliche Kritik an mir ab“, sagte Amthor. Ein Teilnehmer fragte, wie sich der CDU-Politiker auf Interviews vorbereitet. „Wichtig ist, dass man über sich selbst lachen kann und inhaltlich gut vorbereitet ist. Das gelingt am besten, wenn man ein Thema durchdringt. Dann kann man auch souverän damit umgehen und mit den richtigen Argumenten überzeugen.“

Aus Radevormwald zugeschaltet waren zu der Videokonferenz auch Dejan Vujinovic und Elsa Fladung von der Jungen Union. Foto: Screenshot Junge Union Radevormwald

Thema war auch die Corona-Krise in all ihren Facetten. Ein Berufsschüler richtete sich online mit seinen Sorgen an Amthor, und Ratsmitglied Saskia Burgmann kritisierte die Diskussionen um die Kürzung der Sommerferien. „Die Lehrer haben in der Krise viel gearbeitet und hatten keine freie Zeit. Das gilt auch für die Schüler, die zu Hause beschult worden sind. Eine Kürzung der Sommerferien sieht so aus, als würde man diese Arbeit nicht anerkennen“, sagte Saskia Burgmann, die selber Lehrerin ist. „Wenn die Sommerferien gekürzt werden, dann nicht als Strafe, sondern um Familien und Eltern zu entlasten. Es gibt verschiedene Ideen zu dieser Diskussion, und die Lösung wird maßgeblich an der weiteren Entwicklung der Pandemie liegen“, sagt Amthor.