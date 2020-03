Konzert im Bürgerhaus : Jugendorchester der Feuerwehr lädt zum Konzert

Radevormwald Mit schmissigen Melodien aus Klassik und Pop wollen die jungen Musiker das Publikum begeistern.

Die beiden Nachwuchsorchester des Feuerwehrorchesters Radevormwald laden am Sonntag, 22. März, um 11 (Einlass 10.30 Uhr) zum diesjährigen Konzert ins Bürgerhaus ein. Unter der bewährten Leitung von Regina Nickisch wollen die „Kleinen“ zeigen, was Sie in dem vergangenen Jahr gelernt haben. Einige von Ihnen haben im letzten Jahr mit einem bestandenen D1-Lehrgang einen großen Schritt auf dem Weg ins Hauptorchester gemacht.

Der zweite Teil des Jugendorchesters geht weiter mit spanischen Klängen. Das Stück „Cataluna von Llano“ vermittelt den Eindruck von einem Konzert bei Nacht, von Getümmel auf den Straßen und in der Arena, mit den Tänzen Habanera und Paso Doble und einer Schlussparade. Die beiden wohl bekanntesten Stücke bilden den Schluss des Konzertes. „Africa“ von der Band Toto ist so bekannt, dass es seit Anfang des Jahres 2019 in der Namib-Wüste in Namibia in Dauerschleife läuft. Auch die „Pixar Movie Favorites“ von Michael Brown mit bekannten Melodien wie „The Glory Days“, „The Spirit of Adventure“, „The Big Race“ oder „You‘ve got a friend in me“ sollten den meisten Zuhörern bekannt sein. Der Eintritt ist kostenfrei, am Ende des Konzerts kann aber für die Jugendarbeit gespendet werden.