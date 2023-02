Hilfsaktion in Radevormwald Jugendliche verpacken Pakete für die Ukraine

Schon am Mittwoch zuvor waren die Handballer der HSG Rade/Herbeck hier und haben in nur zwei Stunden 1200 Pakete fertig gepackt, berichtet Jeschke. Somit blieben für die Kinder und Jugendlichen am Samstag noch 400 Pakete übrig. „Wir haben nach unserer Paketaktion im Rewe-Markt an der Nelkenstraße Mitte Dezember eine überraschend große Geldspende von anonymen Spendern bekommen, damit haben wir die Lebensmittel für die 1600 Pakete kaufen können“, sagt Jeschke. Eine so große Menge – über 30 Europaletten mit jeweils 52 Paketen werden es am Ende sein – braucht entsprechend Platz. „Das können wir in den unterschiedlichen Gemeindehäusern gar nicht leisten. Daher sind wir Heinz Engstfeld wirklich sehr dankbar, dass wir seine Lagerräume nutzen dürfen.“