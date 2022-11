Gemeindeleben in Radevormwald : Jugendliche und Erwachsene zaubern nach „Reformatorischem Kochbuch“

Das Team um Pfarrer Dr. Dieter Jeschke kredenzte beim Workshop ein leckeres Ratatouille. Und im Dezember werden dann gemeinsam Plätzchen gebacken. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Dieter Jeschke, Pfarrer der reformierten Kirchengemeinde, hatte wieder zu einem Kochkursus eingeladen. Acht Teilnehmer zauberten ein vegetarisches Gericht.

Kochen macht Spaß, gemeinsames Kochen machr noch viel mehr Spaß. Das wird am Donnerstagabend im Dietrich-Bonhoeffer-Haus der reformierten Kirchengemeinde ziemlich deutlich, schon in dem Moment, in dem man die obere Küche betritt. Dort ist Pfarrer Dieter Jeschke – selbst leidenschaftlicher Koch – gerade dabei, die acht Teilnehmer des vegetarischen Koch-Workshops in zwei Gruppen aufzuteilen. Es sind vier Jugendliche und vier erwachsene Frauen, die gekommen sind und ganz offensichtlich Lust aufs gemeinsame Schnippeln, Anrühren und Anbraten haben.

Die Jugendlichen, drei Mädchen und ein Junge, sind Konfirmanden, die von Jeschke eingeladen worden sind. Es ist ein schöner Nebeneffekt, dass Jugendliche hier gemeinsam mit Erwachsenen kochen – auch wenn sie sich zunächst einmal auf die beiden Küchen im Gemeindehaus aufteilen.

Info Im Dezember werden Plätzchen gebacken Kursus Pfarrer Dieter Jeschke möchte in diesem Jahr noch zu einem weiteren gemeinsamen Kochkursus einladen. „Wir wollen zusammen Plätzchen backen, wieder im Gemeindehaus an der Ludwig-Beck-Straße“, sagt der Pfarrer. Stattfinden wird der Back-Workshop am Nikolaustag, Dienstag, 6. Dezember, 18 Uhr. Teilnehmer können sich per E-Mail an pfarramt@rade-reformiert.de anmelden.

Es ist nicht der erste Kochkursus, den Jeschke anbietet. „Ich koche selbst sehr gerne – und ich liebe die Geselligkeit“, sagt der Pfarrer. Da seien Kochkurse ein sehr naheliegendes Angebot. Er wundere sich indes nicht, dass zu einem vegetarischen Kochkursus kaum männliche Teilnehmer gekommen seien. „Hätte ich zum Herbstgrillen eingeladen, dann wäre das wahrscheinlich anders gekommen“, sagt er und schmunzelt. Ihm sei es aber wichtig, die vegetarische Küche auch in Form eines eher leichten Angebots zu präsentieren.

Und damit vor allem auch mit einem Vorurteil aufzuräumen. „Vegetarisch zu kochen bedeutet nicht, einfach nur das Fleisch wegzulassen“, sagt Jeschke. Und so steht ein Gericht auf dem Speiseplan, von dem man nicht nur satt werde, sondern das auch lecker schmecke. Die reformierte Kirchengemeinde hat zu Pfingsten ein „Reformatorisches Kochbuch“ mit zwölf Rezepten und Informationen über ebenso viele Personen aus der Zeit der Reformation veröffentlicht.

„Die Kochgruppe Junior in unserer Gemeinde hat sich darum gekümmert, erschienen ist es Anfang Juni“, sagt Jeschke. Aus dem kleinen Kochbuch hat sich der Pfarrer für den vegetarischen Koch-Workshop ein französisches Rezept ausgesucht. „Es gibt Ratatouille – aber nicht in der veganen Version, die im Kochbuch abgedruckt ist. Wir haben es um eine Käse-Sauce ergänzt, außerdem gibt es als Beilage noch Vollkorn-Spaghetti dazu“, sagt Jeschke.

Die vier Jugendlichen sind mittlerweile mit ihren Zutaten in die untere Küche gegangen. Es wäre in der oberen Küche allerdings auch zu eng geworden, wenn hier neun Personen, denn Jeschke hilft mit, gleichzeitig das Essen zubereiten würden. „Wer von euch hat schon mal Pilze geschnitten?“, fragt der Pfarrer seine Konfirmanden. Ein uneinheitliches Bild, nur ein Mädchen bejaht das. Der Stiel müsse entfernt, die Pilze kleingeschnitten werden – gleiches gelte für Zucchini, Paprika und Zwiebeln. „Wie sollen wir das Gemüse denn schneiden?“, fragt ein anderes Mädchen. „Das ist ganz egal, wie ihr es am liebsten esst“, antwortet Jeschke. Das dritte Mädchen sagt: „Ich möchte die Zwiebeln nicht schneiden, da muss ich immer weinen.“

Nach wenigen Augenblicken kommen von oben schon die ersten leckeren Kochgerüche nach unten gewabert. „Wie schnell sind die denn?“, fragt die 13-jähirge Nora erstaunt. Und auch ihre Mit-Köche fragen sich das. „Naja, wir haben ja auch ein bisschen mehr Erfahrung“, sagt wenig später Regine Beuving, eine der vier Köchinnen im Obergeschoss. Sie esse sowohl vegetarisch, manchmal aber auch vegan und selten auch mit Fleisch. „Dann aber nur solches, bei dem ich weiß, wo es herkommt“, sagt sie. Für sie sei vegetarische Küche auch eine Entscheidung für das Tierwohl und den Klimaschutz. „Das ist wichtig, denn die unsägliche Massentierhaltung muss endlich aufhören. Daran hängt auch so viel anderes, etwa der Klimaschutz oder die Monokulturen, wenn es etwa um den Anbau von Tierfutter geht“, sagt sie. Abgesehen davon schmeckten vegetarische Gerichte einfach auch sehr gut.

Nora ist währenddessen ebenfalls fleißig. „Ich koche schon gerne und helfe daheim mit, aber so ein ganzes Gericht habe ich auch noch nicht selbst gekocht“, sagt das Mädchen. Was im Kochkursus gekocht werden würde, habe sie vorher nicht gewusst. „Herr Jeschke hat uns am Dienstag, als der Konfirmationsunterricht ausgefallen ist, zum heutigen Kursus eingeladen“, sagt die 13-Jährige. Sie habe nur gewusst, dass ein vegetarisches Gericht zubereitet würde. „Und dagegen ist doch auch gar nichts zu sagen – ich mag Gemüse sehr gern“, sagt Nora und schmunzelt. Und dann wendet sie sich auch wieder ihrem Schneidebrett zu – denn schließlich hätten die Jugendlichen den Vorsprung ihrer erwachsenen Mitköchinnen aufzuholen, damit die beiden Gruppen auch gleichzeitig fertig würden.