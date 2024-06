Europawahl in Radevormwald So wählten Rader Schüler bei der Juniorenwahl

Das Theodor-Heuss-Gymnasium legte vor: Am Donnerstagmorgen waren insgesamt knapp 200 Schüler hier aufgerufen, ihre Stimme abzugeben, in einer freien und geheimen Wahl, eine Simulation der anstehenden Europawahl. Aufgebaut wie in einem echten Wahllokal, mit Anmeldung, Wahlzettelausgabe und geschützt hinter Sichtschutzaufstellern, konnten Unterstufenschüler hier ihre Stimme abgegeben und in eine gesicherte Wahlurne hineinwerfen.