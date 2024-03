Schützen in Radevormwald Leidenschaft für Schießsport entdeckt

Seit mindestens einem halben Jahrhundert schon laden die Schützen von 1708 rund um das christliche Hochfest zum beliebten Ostereierschießen ein. Für die Schützen eine schöne Gelegenheit, für ihren Sport und den Verein aktiv die Werbetrommel zu rühren, für Interessierte eine gute Chance, hineinzuschnuppern in Radevormwalds ältesten Verein. In ihm ist in den vergangenen Jahren eine gute Basis an Jungschützen herangewachsen; eine neue Generation, die in dem Traditionssport mehr als nur Folklore sieht.