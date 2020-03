Tourismus in Radevormwald : Jugendherbergen beraten Krise

Tourismus in Radevormwald

Radevormwald Das Coronavirus stellt auch die Einrichtung in Rade vor eine neue Situation.

Die Jugendherberge in Radevormwald ist die zweitälteste weltweit. Unter der Leitung von Claudia Weber ist die Einrichtung nicht nur ein wichtiger Ort für Schul- und Familienfreizeiten, sondern auch ein wichtiges Kulturgut der Stadt auf der Höhe. Immer stärker wird die Jugendherberge auch von Touristen besucht, die das Bergische Land als Ort der Erholung entdecken. Der Betrieb aller Jugendherbergen im Rheinland ist aktuell aber bis zum 19. April eingestellt.

Aufgrund eines Erlasses der Landesregierung Nordrhein-Westfalen bleiben die Jugendherbergen vorerst geschlossen. Der Krisenstab des Deutschen Jugendherbergswerks im Rheinland berät täglich über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Betrieb in den insgesamt 34 Jugendherbergen. „Aktuell liegen uns noch keine Informationen über eine Verlängerung der Schließungen vor, aber das kann sich natürlich noch ändern. Wir hoffen, dass wir unseren Betrieb so schnell wie möglich und so umfassend wie möglich wieder aufnehmen können“, sagt Cathrin Arnemann, Leitung Marketing und Mitglied des Krisenstabs.