Ferien für Rader Jugendliche : Jugendfreizeit des TV Herbeck findet 2021 statt

Das Betreuerteam des TV Herbeck freut sich auf die Teilnehmer. Foto: TV Herbeck

Radevormwald Für bis zu 24 Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren geht es vom 3. bis 16. Juli in ein Freizeithaus in Friesland in den Niederlanden. Das sechsköpfige Betreuer-Team um Freizeitleiter Stefan Berghaus und Pfarrer Joachim „Jo“ Hall hat sich ein abwechslungsreiches Programm zum Mitmachen ausgedacht.

Nachdem im vergangenen Jahr die traditionelle Jugendfreizeit des TV Herbeck kurz vor Beginn der Sommerferien aus Corona-Gründen ausfallen musste, gibt es in diesem Jahr ein Comeback dieser beliebten Tour nach Holland.

Für bis zu 24 Jugendliche im Alter von 16 bis 19 Jahren geht es vom 3. bis 16. Juli in ein Freizeithaus in Friesland in den Niederlanden. Das sechsköpfige Betreuer-Team um Freizeitleiter Stefan Berghaus und Pfarrer Joachim „Jo“ Hall hat sich wieder ein großartiges und abwechslungsreiches Programm zum Mitmachen ausgedacht, heißt es in einer Pressemitteilung. Natürlich darf für diese Altersgruppe auch der „Chill-Faktor“ nicht zu kurz kommen.

Trotz der derzeitigen Pandemie plant das Team mehrere Ausflüge u.a. nach Amsterdam, an die Nordsee und in Europa wohl spektakulärsten Achterbahnen-Park. Dafür nimmt die Gruppe vier Kleinbusse mit, mit denen man jederzeit die volle Mobilität genießen kann. Auch kulinarisch wird durch „Profi-Köchin“ Claudia Christ einiges geboten.

Vor Ort gibt es sportliche und kreative Angebote für die Teilnehmer, so ist eine eigene „Riesen-Seifen-Rutschbahn“ mit dabei. Doch möchte das Betreuer-Team mit den Teilnehmern auch über „Gott und die Welt“ ins Gespräch kommen. Das alles gibt es für 590 Euro „All-Inclusive-Preis“ pro Teilnehmer. Es sind noch wenige Restplätze frei. „Jetzt ist noch die Möglichkeit, kurzfristig auf diese tolle Freizeit des TV Herbeck in Kooperation mit der HSG Rade/Herbeck und der Evangelischen Kirchengemeinde Elberfeld-Nord aufzuspringen“, heißt es in der Mitteilung. Infos bei Stefan Berghaus unter Tel. 02195 7712, E-Mail: St. [email protected]

(s-g)