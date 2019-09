Jugendamt in Radevormwald : Jugend soll mehr beteiligt werden

Radevormwald Das Verwaltung plant, das Jugendforum in Radevormwald wiederzubeleben. Auf diese Weise sollen Schüler mehr Einfluss auf Entscheidungen erhalten – und dadurch motiviert werden, sich in der Demokratie zu engagieren.

Das Jugendforum in Radevormwald soll wiederbelebt werden – mit diesem Vorstoß geht die Verwaltung in die kommende Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Auf diese Weise soll Jugendlichen die Möglichkeit gegeben werden, an politischen Entscheidungsprozessen mitzuwirken – ein Mittel gegen Politikverdrossenheit und für manche Schüler vielleicht der Einstieg in das politische Engagement vor Ort. „Jugend spricht für sich“ lautet das Motto, unter dem nun ein neuer Anfang gemacht werden soll. „,Jugend spricht für sich’ hat die Aufgabe, als Mittler zwischen Kindern/Jugendlichen und der kommunalen Politik, das heißt, dem Rat und seinen Ausschüssen aufzutreten, um die Interessen, Wünsche und Forderungen von Kindern und Jugendlichen vernehmbar und sichtbar zu machen und sich für eine angemessene Umsetzung einzusetzen“, wird in der Ausschussvorlage das Ziel zusammengefasst.