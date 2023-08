Jugendfeuerwehr Radevormwald Besuch beim THW in Hückeswagen

Die andere Gruppe erhielt einen Einblick in die Funktion des neuesten Fahrzeugzuganges im Fuhrpark: des Anhängers Netzersatzanlage 50 kVA mit Lichtmast. Die Bilanz des Besuchs: Für beide Seiten war es ein interessanter und lehrreicher Austausch. Am Ende lud die Jugendfeuerwehr dann die THW-Jugendgruppe ihrerseits ein, sich einen Dienst bei der Feuerwehr in Radevormwald anzusehen. Dieser Einladung wollen die Mitglieder des Technischen Hilfswerks in Hückeswagen gerne nachkommen.