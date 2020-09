Bildungsstätte in Radevormwald : Ein Blockhaus als Klassenzimmer

Radevormwald Die Jugendbildungsstätte baut einen neuen außerschulischen Bildungsort samt Naturerlebnispfad. Gefördert wird das Projekt über das Programm Leader Bergisches Wasserland. Das Projekt soll 2021 fertiggestellt werden.

Die Jugendbildungsstätte realisiert einen neuen außerschulischen Bildungsort auf dem Grundstück an der Telegrafenstraße. In den nächsten Monaten soll ein Blockhaus als Klassenzimmer entstehen, das an einen Naturerlebnispfad angeknüpft ist. Dieser Pfad wird sich Fragestellungen aus dem MINT-Bereich, also aus den Fachbereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik widmen.