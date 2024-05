Politik in Radevormwald Ein Jahr Jugendbeirat – was wurde bewegt?

Ein gutes Jahr ist es her, dass in der Aula des Schulzentrums die frisch gewählten Mitglieder des ersten Radevormwalder Jugendbeirats verkündet wurden. 13 junge Menschen, zwischen zwölf und 17 Jahren, freuten sich über ihren Einzug ins jüngste Gremium der Stadt. Die Träume und Wünsche waren groß, die Verbesserungsvorschläge vielfältig: coole Outdoor-Treffpunkte, ein Jugendpark, Kinder- und Jugendpartys, Turniere für jedermann, mehr kreative Angebote. Doch was ist nach einem Jahr davon geblieben? Wie haben sie die Arbeit in der Lokalpolitik bislang erlebt und vor allem, womit haben sie sich bislang beschäftigt?