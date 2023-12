Politik in Radevormwald Jugendbeirat möchte Wegebeleuchtung für Bahntrasse

Aber nicht nur Jugendliche hätten etwas davon, ist man beim Beirat überzeugt. Es biete für alle Bürger in Bergerhof ein Stück mehr Lebensqualität und Sicherheit, wenn die Trasse künftig beleuchtet wäre – das ganze Gemeinwesen hätte etwas davon: „Die Investition in eine solche Infrastrukturmaßnahme wäre somit nicht nur eine Investition in die Sicherheit, sondern auch in die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger Radevormwalds.“