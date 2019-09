Jugend in Radevormwald : Neues Freizeitgelände für die Jugend

Radevormwald Die Stadt hat eine Fläche im Auge, doch noch sind baurechtliche Dinge zu klären. Ein solides Konzept soll dafür sorgen, dass sich die jüngste Enttäuschung mit dem BMX-Park nicht wiederholt.

Die Fraktion der Alternativen Liste hatte für die Ausschuss-Sitzung am Donnerstag den Antrag gestellt, die Stadt möge prüfen, wo ein solches Freizeitgelände entstehen könne. „Da rennen Sie bei uns offene Türen ein“, sagte Peter Horn. Die Sache sei schon in die Wege geleitet worden. „Wir sind gerade dabei, uns auf einen bestimmten Platz zu verständigen.“ Aber weil es noch baurechtliche Fragen zu klären gebe, wolle er noch nicht öffentlich machen, wo das Gelände sich befinde.

Damit dieser Anlauf nicht so versandet wie im Fall des BMX-Parks müsse in solides Konzept mit einer tragfähigen Finanzierung her, sagte der Jugendamtsleiter. Horn hat auch schon Geldgeber im Auge: „Stiftungen wie beispielsweise die Aktion Mensch oder die Fernsehlotterie.“ Er habe mit entsprechenden Förderanträgen Erfahrung, versicherte Horn. Das Gelände solle betreut werden durch einen freien Träger in Kooperation mit der Stadt. Jörg Weber (CDU), der Leiter des Ausschusses, fragte, ob das Freizeitgelände in einem solchen Fall denn wieder allein in der Hand von Vereinen sein würde? Wäre ein offenes Konzept nicht besser?