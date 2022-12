Jürgen B. Hausmann im Bürgerhaus Radevormwald Was Rade von Siegburg unterscheidet

„Einfach super“, beurteilten Andrea Huckenbeck, Barbara Müller und Nadine Erven einstimmig den Auftritt des Kabarettisten. „Wir sind bisher auf allen Veranstaltungen von Rua Kapaaf gewesen und es war immer toll“, berichtete Huckenbeck. „Auch im vergangenen Jahr mit den Paveier war es toll.“ Mit ihrem Besuch, sagte sie, „unterstütze ich gerne diese Aktivitäten. Radevormwald ist ja nicht so groß und wenn schon so etwas Tolles stattfindet, wo so viel Organisation drinsteckt, muss man auch kommen und das unterstützen.“ Nadine Erven ihrerseits fühlte ich im Bürgerhaus gleich in die Heimat zurückversetzt. Erst seit wenigen Monaten wohnt die Kölnerin in Radevormwald. „Ich finde es klasse, dass so etwas auch hier angeboten wird. Für mich ist das wirklich ein Stück Heimat.“