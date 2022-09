Benefiz-Veranstaltung in Radevormwald : Judith und Mel stellen Konzertprogramm vor

Das Duo Judith und Mel war in Radevormwald zu Gast, um das kommende Benefiz-Konzert vorzustellen. Links Stefan Santjer (Sanny), rechts Bürgermeister Johannes Mans. Foto: Cristina Segovia-Buendia

Radevormwald Für einen guten Zweck treten Schlagerstars am 30. Oktober im Radevormwalder Bürgerhaus auf – es ist nicht das erste Gastspiel dieser Art in der Stadt.

Das Schicksal eines damals neunjährigen Jungen, der an Lymphdrüsenkrebs erkrankt war und von den Ärzten zum Sterben nach Hause geschickt wurde, bewegte das Schlager-Duo Judith und Mel vor vier Jahren dazu, gemeinsam mit dem befreundeten Volksmusiksänger „Sanny“, die „JMS Kinderhilfe“ zu gründen. Die Stiftung unterstützt krebskranke Kinder bei der Finanzierung ihrer Behandlung. Die ersten Spendengelder generierte die Stiftung unter anderem mit Judiths und Mels erstem Benefizkonzert im Radevormwalder Bürgerhaus.

Heute, vier Jahre später, erfreut sich Silas, der Junge von einst, bester Gesundheit, dank einer kämpferischen Mutter, die Himmel und Erde in Bewegung setzte, um ihren Sohn zu retten, und der finanziellen Unterstützung der Sänger. „Diese Erfahrung hat uns motiviert, einfach weiterzumachen“, sagt Mel, der gestern Nachmittag den offiziellen Startschuss für den Vorverkauf ihres nunmehr vierten Benefizkonzerts im Bürgerhaus freigab. Unter dem Motto „Schön war die Zeit – und wir holen sie zurück nach Radevormwald“ werden nicht nur Judith und Mel sowie Sanny am 30. Oktober auf der Bühne stehen, sondern auch Schlagerkollegin Claudia Jung konnte für dieses Event gewonnen werden und wird in weniger als zwei Monaten in Radevormwald erwartet. Der Erlös fließt zu 50 Prozent an die JMS Kinderhilfe sowie zu 50 Prozent an den örtlichen Verein Rade Integrativ.

Info Hier gibt es Karten für die Veranstaltung Termin Das Benefizkonzert mit Judith und Mel findet am Sonntag, 30. Oktober, ab 19 Uhr im Bürgerhaus statt. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Karten Tickets gibt es für 44 Euro an folgenden Vorverkaufsstellen: bei PBS Radevormwald, im Restaurant „Am Matt“, in der Bergischen Buchhandlung, in der Stadtbücherei und online über www.eventim.de Sponsoren Ein großer Dank gilt den vier Sponsoren, ohne die das Konzert nicht möglich wäre: Jet-Car Autohaus, Forstunternehmen Sven Otto, Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen sowie Car Wellness Winterhagen.

Schwer sei die Künstlerakquise trotz des derzeitigen Umbruchs in der Veranstaltungsbranche nicht gewesen: „Überhaupt nicht schwierig. Man kennt sich in der Branche und alle sind sofort Feuer und Flamme für ein solches Benefizkonzert“, berichtet Judith überzeugt. Sie freut sich auf einen schönen Abend mit Freunden, wie sie sagt.

„Die Leute freuen sich schon sehr darauf und finden es toll, dass wir es wieder machen“, erzählt die Sängerin aus Begegnungen mit den Menschen im Blumenhandel oder in der Bäckerei. Das Schlager-Duo, das eigentlich in Oldenburg beheimatet ist und über private Kontakte vor einigen Jahren den Weg nach Radevormwald fand, kommt immer wieder gerne in die Bergstadt und auch ins Bürgerhaus. „Wir sind sehr gerne in dieser Halle, weil es eine sehr schöne Atmosphäre hat, mit dieser tollen Bühne und diesem genialen Theateraufstieg“, schwärmt Mel. Neben eigenen Musikstücken von Claudia Jung, Judith und Mel dürfen sich die Besucher des Benefizkonzerts auch auf ein buntes Repertoire an eigenen Liedern sowie bekannten Hits und Evergreens der Kastelruther Spatzen oder von Hansi Hinterseer freuen, die Sanny (Stefan Santjer) zum Besten geben wird. Das Programm, das um 19 Uhr starten und gute zweieinhalb Stunden dauern soll, wird nicht nur mit wohltuender Musik gespickt sein. „Zwischendurch werden wir auch Interviews auf der Bühne führen, mit den Menschen ins Gespräch kommen und in der Pause besteht dann auch die Möglichkeit für Autogramme.“