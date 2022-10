Kultur in Radevormwald : Wundervoll ausbalanciertes Konzert

Der Posaunenchor feierte sein Jubiläum an seiner wichtigsten Wirkungsstätte: der historischen Remlingrader Kirche. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Der Posaunenchor Remlingrade feierte gemeinsam mit zahlreichen Zuhörern sein 70-jähriges Bestehen in der Dorfkirche. Das Ensemble und seine Dirigentin zeigten sich in ausgezeichneter Form.

„Gott gab uns Atem, damit wir ... Augen, Ohren, Hände, Füße damit wir ...“ – das war ein Leitfaden im Konzert des Remlingrader Posaunenchors in der Kirche zu Remlingrade. Die anderen beiden Fäden waren die Historie des Chores und das Selbstverständnis als evangelischer Posaunenchor.

Diese drei Fäden waren zu einem inhaltlichen Zopf geflochten, der sowohl das Konzert als Ganzes als auch den Posaunenchor durch die 70 Jahre seines Bestehens fest zusammenhielt und weiter hält.

Info Neue Mitglieder sind willkommen Proben Der Posaunenchor Remlingrade probt jeweils dienstags um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Herkingrade. Weitere Mitspielerinnenund Mitspieler sind jederzeit wilkommen, ob als Anfänger oder als Wiedereinsteiger.

In diesem Geflecht wurden weltliche Stücke wie das „Trompetenecho“, der „Zillertaler Hochzeitsmarsch“ oder die „Ambosspolka“ zu Interpretationen des Titelliedes für die Gaben der Ohren, Füße und Hände. War „Rückblick“ als sanfte Abgrenzung von der gerne gespielten Volksmusik zur typischen Kirchenmusik gedacht, so bewirkte der Übergang von „Anker gelichtet“ zu „Ein neuer Anfang“ eher das Gegenteil.

Die eigens für den Remlingrader Posaunenchor arrangierten Poptitel „Atemlos“ und „Forrest Gump“ zeigten eine weitere Facette der stilistischen Offenheit (nicht nur) dieses Posaunenchores. Am Ende wurden die vielen ZuhörerInnen mit dem irischen Reisesegen auf dem Heimweg geschickt, während der Posaunenchor sich mit „Über den Wolken“ verabschiedete.

In diesem stilistisch abwechslungsreichen Konzert war die Vielfältigkeit des Posaunenchores zu hören. In die warmen Klänge der Tenorhörner und Tuben wurde die Trompetenriege wunderbar eingebettet ohne dabei ihre eigene Strahlkraft zu verlieren. Die Ensemblemitglieder folgten ihrer Dirigentin Ulrike Donner konzentriert durch alle Dynamik und Struktur der Musik. Einige Solopassagen (Trompete, Flügelhorn, Tenorhorn) waren schlicht und selbstverständlich aus dem Chor heraus zu hören, während der übrige Klangkörper zur Begleitung in den Hintergrund trat.

Das Üben in den vergangenen Wochen und Monaten sowie die Probentage haben sich gelohnt, für den Chor und die Zuhörer – die Lust an der Musik war für beide Seiten ein eindrückliches Erlebnis in dieser Kirche und in dieser Zeit.

Das Konzert moderierten Ulrike Donner und Linda Busch. Einige Damen aus der Gemeinde hatten für die Nachfeier ein schmackhaftes Buffet gezaubert, es gab reichlich Gelegenheit zum Plaudern.