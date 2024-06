60 Jahre Curt-von-Knobelsdorff-Haus in Radevormwald Von der „Trinkerheilanstalt“ zur Fachklinik

Das Führungsduo des Curt-von-Kobelsdorff-Hauses, Dr. Holger Lach als ärztlicher Leiter und Benjamin Kleßmann, zuständig für die Zahlen und Finanzen der Einrichtung, blickten auch in die Zukunft. So lautete ihr Motto „Aus Tradition in die Zukunft“. Eine passende Überschrift für ein Haus, das schon immer seiner Zeit voraus war. Denn lange, bevor die Alkoholsucht offiziell als Krankheit anerkannt wurde, eröffnete das CvK-Haus 1964 in Radevormwald. Daraus entwickelte sich die anerkannte Einrichtung, die es heute ist. Ein Ort, zu dem Männer aus ganz Deutschland kommen, in der Hoffnung, die Kontrolle ihres Lebens wiederzuerlangen, Halt gebende Strukturen neu zu erlernen und Strategien zu entwickeln, um bei Stress oder Verzweiflung nicht gleich zur Flasche zu greifen. Ein Leben ohne Rausch.