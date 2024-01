Evangelische Kirche in Radevormwald Kitaverband feiert 2024 sein 150-Jähriges

Ein Eröffnungsgottesdienst am 3. März in der Evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau und ein Abschlussfest am 22. September mit einem Gottesdienst und anschließendem abwechslungsreichen Programm auf dem Marktplatz werden den Rahmen für dieses Fest-Jahr bieten. Die vier Evangelischen Kindertageseinrichtungen des Evangelischen Kindertagesstättenverbands Radevormwald haben verschiedene Aktionen und Feste geplant. Das Spielen, Lernen und Wachsen im Wandel der Zeit wird in den Blick genommen und bietet Anlässe für Projekte und Begegnungen zwischen Senioren und Junioren, damals und heute.