Kirchen in Radevormwald Jubelkonfirmanden können am Sonntag feiern

Die landeskirchlichen evangelischen Kirchengemeinden in Radevormwald laden für den kommenden Sonntag zur Feier der Jubelkonfirmation ein. „Sie sind im Jahr 1954, 1964 oder 1974 konfirmiert worden? Dann sind Sie herzlich eingeladen zur diesjährigen Jubelkonfirmation am Sonntag, 14. Juli ab 10 Uhr in der Reformierten Kirche“, heißt es in der Einladung. Dabei spiele es keine Rolle, wo die jeweiligen Konfirmanden damals in ihre Gemeinde aufgenommen wurden. Ob in der lutherischen oder reformierten Kirche, ob in Radevormwald oder an einem anderen Wohnort – alle ehemaligen Konfirmanden der genannten Jahrgänge sind herzlich eingeladen.