Wupper-Gemeinde in Radevormwald Jubelkonfirmation bei Kaiserwetter

Der Posaunenchor ließ ein strahlendes Lied erklingen, als die zwölf Jubelkonfirmanden gefolgt vom Presbyterium am Sonntagmorgen in die Kirche Keilbeck einzogen. Es waren Frauen und Männer unterschiedlicher Jahrgänge, die der Einladung gefolgt waren, sich gemeinsam an ihre Konfirmation zu erinnern – die in einem Fall sogar schon kaum zu glaubende 80 Jahre zurücklag. Weitere elf Frauen und Männer hatten ihre Konfirmationen in den Jahren 1953, 1963 und 1973 in der Kirche Keilbeck bekommen. Das sonnige Wetter am Sonntagmorgen begünstigte die Feier. Die Evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau hatte das Bürgerzentrum Wupper festlich hergerichtet.