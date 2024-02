Politik in Radevormwald Dejan Vujinovic wird Ehrenvorsitzender der JU

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung der Jungen Union Radevormwald ist Dejan Vujinovic einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt worden. „Die Anerkennung erfolgte aufgrund seines herausragenden Engagements und seiner langjährigen Verdienste für die JU Radevormwald“, teilt der Ortsverband mit. Dennis Jaroschek wurde für seine zehnjährige Mitgliedschaft eine Ehrennadel verliehen. Vujinovic, hatte als Vorgänger von Florian Langfeld zwölf Jahre lang den Vorsitz inne. Heute ist er CDU-Fraktionsvorsitzender. In seiner Zeit an der Spitze der JU wurden beliebte Aktionen ins Leben gerufen, darunter die Wassereis-Aktion und die Nikolaus-Aktion auf dem Weihnachtsmarkt. Darüber hinaus war er federführend in der Diskussion um einen Trinkwasserspender auf dem Marktplatz und initiierte den offenen Bücherschrank.