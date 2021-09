Verwaltung in Radevormwald : Jörn Ferner soll neuer Jugendamtsleiter werden

Verwaltung in Radevormwald

Radevormwald Jörn Ferner leitet derzeit das Bauaufsichtsamt der Stadt. Am 1. November soll er die Nachfolge von Peter Horn anreten und das Jugendamt leiten

In der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses wird es unter anderem um die Neubesetzung der Stelle des Jugendamtsleiters gehen. Der derzeitige Leiter der Behörde, Peter Horn, wird das Amt verlassen – ein Weggang, der nicht ohne Verstimmung abläuft, wie er in einer Mail an die Mitglieder des Ausschusses erklärt hatte (unsere Zeitung berichtete). Sein Arbeitsverhältnis läuft zwar noch bis 31. Oktober, doch Horn ist inzwischen beurlaubt.