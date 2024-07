Vorbereitung auf den Schulstart Kürzester Schulweg ist nicht immer der sicherste

Die Oberbergische Polizei rät allen Eltern in den Wochen vor dem Schulbeginn, diese Zeit zu nutzen, um mit den Sprösslingen den sicheren Weg zur Schule zu proben. Dabei gibt es einiges zu beachten. So ist der kürzeste Schulweg nicht unbedingt der sicherste. Daher sollte der Schulweg so gewählt werden, dass möglichst nur gesicherte und gut einsehbare Übergänge genutzt werden, wie Ampeln, Zebrastreifen oder Verkehrsinseln. Die Überquerung der Straße zwischen parkenden Fahrzeugen ist nicht ratsam, da sie sowohl den Kindern als auch den Autofahrern die Sicht versperren. Zudem sollten Erwachsene wissen, dass Kinder Verkehrssituationen anders wahrnehmen und sich leichter ablenken lassen. Zum Beispiel können sie Bewegungen nicht abrupt abbrechen und keine Geschwindigkeiten einschätzen.