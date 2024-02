Bürgermonitor in Radevormwald Jetzt ist die Fuge endlich fachmännisch zubetoniert

Seitdem versuchte sie, den Schaden mit der Telekom zu regeln. Lange Zeit vergeblich. Am 25. September hatte sie den Schaden nochmals bei der Telekom gemeldet, erst nach zwei Monaten kam überhaupt eine Reaktion. Dann war eine Einigung doch in Sicht. Nachdem sich die BM eingeschaltet hatte, ging es vermeintlich schnell. Ein Techniker meldete sich bei Hella Mahn. Der meinte zwar, dass der Schaden auch vor den Arbeiten schon bestanden habe, dennoch schlug der Fachmann vor, die Fugen mit Beton zu füllen, um so die Situation zu verbessern. Damit war Hella Mahn einverstanden. Im Sinne der Kundin habe die ausführende Tiefbaufirma angeboten, den einen Zentimeter breiten Bereich der Abschlussleiste einzubetonieren, bestätigte die Telekom. So weit so gut.