Jugendzentrum in Radevormwald : „Life“ setzt sich für Gesundheit ein

Radevormwald Im Jugendtreff auf der Brede gibt es jetzt ein Fitness-Studio. 2020 stehen Gesundheit und Sport im Fokus.

Diese Entwicklung will Isabelle Skora mit ihren Kollegen Jochen Pries und Kevin Cords weiter vorantreiben. Der erste Schritt in diese Richtung war in diesem Jahr die Fertigstellung des eigenen Fitness-Studios. „Es bietet alle Möglichkeiten und ist sehr gut ausgestattet. Der Andrang ist riesig“, sagt Isabelle Skora. Weil die Jugendlichen die Geräte nicht alleine bedienen dürfen, ist aktuell immer ein Erwachsener bei den Trainingseinheiten dabei. Langfristig sollen die Jugendlichen über einen Schein aber auch die Möglichkeit haben, in Zweierteams ohne eine erwachsene Aufsichtsperson trainieren zu können.Damit das Fitness-Studio richtig und zielführend genutzt wird, bieten die Mitarbeiter des Jugendtreffs Kurse an. „Die Mädchen und Jungen trainieren gerne getrennt, und das ermöglichen wir auch.“