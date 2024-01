Junior-Uni Wuppertal Jetzt noch freie Plätze fürs Sommersemester buchen

Im Kursus „Gewässerkunde: Forschung im mobilen Wasserlabor“ untersuchen Elf- bis 14-Jährige gemeinsam die Gewässer im Bergischen Land. Um herauszufinden, in welchem Zustand diese sind, nehmen sie Wasserproben und unterziehen sie an der Junior-Uni, der Bergischen Universität und zu Hause verschiedenen Tests. Der Kursus wird in Kooperation mit der Uni Wuppertal sowie dem Bechtle GmbH IT-Systemhaus Solingen angeboten und durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.