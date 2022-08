Kahlgeschlagene Fichtenflächen: diese Drohnen-Aufnahme von der Bergstraße aus aufgenommen, zeigt das enorme Ausmaß der Schäden im Wald in einem Bereich an der Uelfe-Wuppertal-Straße. Dort läuft auch der Eistringhauser Bach durch. Auch an der B 483 gibt es massive Schäden und Kahlflächen. Foto: Jürgen Moll