Wirtschaft in Radevormwald Anmelden für „Tag der Ausbildung“

Am Samstag, 29. April, von 10 bis 15 Uhr, haben Besucher die Gelegenheit, sich an den Ständen der beteiligten Betriebe über verschiedene Berufsbilder und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Ort wird die Sporthalle II der Sekundarschule am Schulzentrum Hermannstraße sein. Die Veranstaltung bietet jungen Menschen die Gelegenheit, Perspektiven für den Start ins Berufsleben zu erkunden, den Betrieben wiederum die Möglichkeit, in Zeiten des Personalmangels neue Mitarbeiter zu finden.