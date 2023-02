Eine Hundertjährige aus Radevormwald Zufriedenheit als Geheimrezept für 100 Jahre Lebensglück

Das Halstuch ist farblich auf die Kleidung abgestimmt und auch die Frisur sitzt. Jenny Emde hat sich mit Hilfe der Mitarbeiter der Diakonie herausgeputzt. Das wird am Freitag ebenso sein, denn dann feiert die Radevormwalderin ihren 100. Geburtstag. Ein Fest, dass nur wenige Menschen erleben dürfen. Ihr Alter sieht man der baldigen Hundertjährigen keineswegs an. Wohl aber klappt es mit dem Laufen und dem Sehen nicht mehr so gut. Und auch die Demenz schreitet voran. Doch Jenny Emde ist zufrieden mit dem, was sie hat. „Sie ist von Grund auf zufrieden. Ich habe sie nie schimpfen hören“, sagt ihr Sohn Gerd Emde. Am Freitag trifft sich die gesamte Familie zu diesem besonderen Anlass, darunter ihre drei Kinder, acht Enkel und zwei Urenkel.