Asylbewerber in Radevormwald Ab Oktober kommen elf neue Flüchtlinge pro Woche

„Uns wurde mitgeteilt, dass Radevormwald mit Beginn des Oktobers pro Woche elf neue Personen zugewiesen werden“, sagte Mans. Er habe daraufhin Heinrich Böckelühr, Regierungspräsident der Bezirksregierung Arnsberg, angeschrieben und diese Entscheidung kritisiert. „Ich halte diese Zuweisungen für verantwortungslos“, bekräftigt das Stadtoberhaupt. Das könne man nicht einfach hinnehmen, weil die Situation in Radevormwald und anderen Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen immer schwieriger werde. Mans verwies auf den Brandbrief, den mehr als 350 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor einigen Tagen an NRW-Ministerpräsident Wüst gesandt hatten. Auch er selbst hatte unterzeichnet. „Wir sind verantwortlich für die Integration und die Unterbringung der Neuankömmlinge“, schildert Mans die Situation. „Aber wir wollen in der Stadt das Sozialgefüge bewahren.“