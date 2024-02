Karneval in Radevormwald Jecke Orden für lokale Akteure

Übrigens: Der Kartenverkauf für die Jubiläumsveranstaltungen 2024/25 anlässlich 11 Jahre Rua Kapaaf hat begonnen. Wer Karten für die Jubiläumsgala am 8. November 2024 (22 Euro) erwerben möchte, kann dies schon jetzt an den bekannten Stellen tun und gleichzeitig Kombi-Karten für die Karnevalssitzung „Kunterbuntes Bürgerhaus 2025“ (33 Euro) am 28. Februar 2025 vorbestellen. Diese vorbestellten Kombi-Karten werden am diesjährigen Karnevalsfreitag, 9. Februar 2024 zwischen 16 und 16.45 im Bürgerhaus ausgegeben. Alle bis 17 Uhr nicht abgeholten/bezahlten Karten, sowie alle anderen Karten gehen ab der Pause der Karnevalssitzung in den freien Verkauf.