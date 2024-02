Karnevalssitzung in Radevormwald Jecke erobern das „Kunterbunte Bürgerhaus"

Der Geehrte in diesem Jahr: BM-Fotograf Jürgen Moll, der kurz vor der Verleihung noch keine Ahnung von seinem Glück hat. Mit dem Rua-Präsidenten Dirk Finger steht er geduldig auf der Bühne, wartet, dass der Geehrte genannt wird, um ein Foto zu schießen. Perplex schaut er sich plötzlich um, als Lorenz ihn aufruft. Geehrt, „für seine Bilddokumentation im Rahmen der lokalen Presse und deren jahrelanger journalistischer Begleitung unserer Gesellschaft“, sagt Lorenz. Der Saal applaudiert. Jürgen Moll, der sonst aus dem Hintergrund das Geschehen festhält, steht plötzlich im Rampenlicht und kann es kaum glauben. Es funkeln Tränchen der Rührung und Freude in seinen Augen. „Wir sind überrascht, dass er sich so sehr darüber freut“, sagt Präsident Finger im Nachgang. Die Wahl verlief im Vorstand einstimmig. Danach stürmen auch schon „De Räuber“ auf die Bühne und heizen das Bürgerhaus weiter auf. Voller Elan und Power schmettern die Kölner einen Hit nach dem anderen. Die Fans im Saal tanzen und singen wie in Ekstase mit. Daran kann auch ein kleiner Technikausfall nichts ändern. Der Saal übernimmt und überbrückt singend und tanzend den kurzen Moment. „De Räuber“ bedanken sich mit einer kurzen Zugabe, während ihr Team die Bühne in Windeseile leerräumt – es geht weiter, zum nächsten Auftritt.