Kulturszene in Radevormwald : Jazzmatinee erklingt wieder

Radevormwald Erstmals seit 2019 lud die Dorfgemeinschaft Honsberg am Sonntag wieder zu ihrer beliebten Jazzmatinee ein, die einzige in diesem Jahr. Im August ist ein anderes musikalisches Format geplant.

Kaum eine Musikrichtung passt sich so wohltuend gut an seine Umgebung an wie es feinster Jazz kann. Ob abends in einem rauchigen Keller vergangener Zeiten oder neuerdings mondän in der Bar eines Hotels, beim Frühstücken morgens in einem Café oder eben wie nun in Honsberg zur Mittagszeit unter freiem Himmel mit dem Summen der Bienen und Zwitschern der Vögel als Hintergrundchor: Jazz passt zu jeder Zeit, bei jedem Anlass und verbindet Menschen unterschiedlicher Couleur.