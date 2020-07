Vereine in Radevormwald : Die IG Wiebachtal schaut nach vorn

Radevormwald Bei der Jahreshauptversammlung ging es unter anderem um kommende Aktionen.

So langsam kehrt trotz Corona auch in die Vereinslandschaft wieder etwas mehr Normalität zurück. So findet die eigentlich bereits für April geplante Mitgliederversammlung der IG Wiebachtal am Donnerstag, 27. August, 19.30 Uhr, im Mehrzweckraum des Bürgerhauses am Schlossmacherplatz statt.