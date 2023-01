Kirche in Radevormwald Das Jahresprojekt wird abgeschlossen

(s-g) In jedem Jahr widmet sich die lutherische Kirchengemeinde Radevormwald einem diakonischen Jahresprojekt. Für 2022 wurde die Aktion „Talking Hands“ gewählt. Mit Hilfe der Daumenkinos, die das Erlernen der gebärdenunterstützten Kommunikation ermöglichen, soll die Integration von Kindern in Kindertageseinrichtungen gefördert werden. „Dieses Projekt kommt nun zum Abschluss“, teilt Pfarrerin Manuela Melzer mit. „Wir haben alle Kindergärten und -tageseinrichtungen in der Stadt kontaktiert, ob sie mit den ,Talking Hands’-Kästen ausgestattet werden möchten.“ Sieben Einrichtungen antworteten mit Ja. „Wir haben jetzt sechs Kästen mit den Daumenkinos bestellt“, berichtet die Pfarrerin. „Überreicht werden sie an die Kindergärten im Gottesdienst am Sonntag, 29. Januar, um 10 Uhr in unserer Kirche an der Burgstraße.