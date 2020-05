Gute Nachricht : Gesundheitsamt: Radevormwald ist coronafrei

Radevormwald Seit Beginn der Pandemie im März verzeichnet das Kreisgesundheitsamt erstmals keine Infektion mit SARS CoV-2 mehr in der Stadt. Zeitweise gab es mehr als dreißig Fälle. Noch immer werden im Kreisgebiet vereinzelt neue Infektionen gemeldet.

(s-g) Eine gute Nachricht für Radevormwald hat das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch herausgegeben: In der Stadt gibt es derzeit keinen Fall einer Infektion mit dem Virus SARS CoV-2.

Damit ist Radevormwald seit März erstmals wieder „coronafrei“. In der ersten Aprilwoche April hatte die Zahl der Infizierten mit 33 Personen einen Höhepunkt erreicht, in den Wochen gingen die Fälle der Neuinfektionen zurück, bis sie schließlich zuletzt nur noch einstellig waren.

In Hückeswagen gibt es derzeit noch eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus, in Wipperfürth sind noch zwei Personen positiv getestet. Mit vier Infektionen führt derzeit Bergneustadt die Liste an, viele Kommunen im Oberbergischen Kreis weisen jedoch aktuell keine Fälle mehr auf.

Dennoch verzeichnet das Kreisgesundheitsamt immer noch vereinzelte Neuinfektionen, so kam am Dienstag ein weiterer Fall hinzu. Im gesamten Kreisgebiet sind aktuell noch 19 Personen positiv getestet. Davon befinden sich acht Personen in stationärer Behandlung. Eine der stationär behandelten Personen wird beatmet. Die restlichen positiv getesteten Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne. 16 Menschen, die positiv auf das Virus getestet waren, sind verstorben. Seit Beginn der Pandemie waren im Kreis 476 Fälle eine Infektion mit SARS Cov-2 registriert worden.