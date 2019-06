Seniorenbeirat in Radevormwald : Franz Müntefering ist Gast beim Seniorentag in Radevormwald

Franz Müntefering ist Gast beim Seniorentag in Radevormwald

Seniorenbeirat in Radevormwald

Radevormwald Die Veranstaltung, die am 20. Juli auf dem Schlossmacherplatz stattfindet, soll die positiven Aspekte des Älterwerdens präsentieren.

Wenn über das Thema Alter gesprochen wird, dann oft nur im Zusammenhang mit Krankheit, Demenz oder Altersarmut. Damit auch mal ein positives Bilder der Möglichkeiten für Senioren gezeigt wird, will der Bergische Seniorentag, der am 20. Juli in Radevormwald stattfindet, Anregungen geben, wie man auch im vorgerückten Alter aus seinem Leben das Beste herausholt. Dabei werden verschiedene Aspekte beleuchtet – unter anderem sportliche Aktivität, Bildungsmöglichkeiten oder kulturelles Engagement.