Politik in Radevormwald : Politik in Corona-Zeiten – zu gefährlich?

Politik in Corona-Zeiten – zu gefährlich?

Politik in Radevormwald

Radevormwald Die Entscheidung der AL, vorerst nicht an Sitzungen teilzunehmen, wird unterschiedlich beurteilt. Landrat Jochen Hagt hat auf eine Vorstoß der Kreis-Grünen alternative Sitzungsformen klar abgelehnt.

Sind Präsenzsitzungen der Politik in Zeiten der steigenden Infektionszahlen zumutbar oder nicht? Die Fraktion der Alternative Liste (AL) im Radevormwalder Rat hatte für sich eine eindeutige Antwort gefunden: Bis auf Weiteres wollen die Fraktionsmitglieder nicht mehr an Sitzungen im Saal des Bürgerhauses teilnehmen (unsere Zeitung berichtete).

Doch wie sehen die anderen Fraktionen diesen Vorstoß? Dejan Vujinovic, Fraktionsvorsitzender der CDU, kann die Sorgen angesichts der aktuellen Lage der Pandemie nachvollziehen: „Aber ich denke, wenn man sich diszipliniert verhält, dann ist es durchaus möglich, sich zu solchen Sitzungen zu versammeln.“ Um das Prozedere nicht unnötig zu verlängern, könne man beispielsweise Fragen und Anliegen im Vorfeld schon im Kontakt mit der Verwaltung klären. Sicher sei, dass Entscheidungen gefällt werden müssen, so Vujinovic. Daher werde die Ratssitzung am kommenden Dienstag auch wie geplant stattfinden. „Es gibt Dinge, die beschlossen werden müssen, zum Beispiel die Gebührensätze für das kommende Jahr“, erklärt er. Allerdings habe er Verständnis, wenn ein Ratsmitglied aus persönlichen Gründen Abstand von einer Teilnahme an der Ratssitzung nehme.