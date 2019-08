Blutspenden in Radevormwald : Rade ist eine wichtige Blutspende-Stadt

Aderlass: Melanie Haase vom DRK nimmt Blut ab bei Manfred Jörgens (64), der bereits zum 87. Mal Blut spendete. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Zum Hauptspendetermin des DRK kamen am Donnerstag 164 Spender in die GGS Stadt,. Darunter waren sieben Neuspender.

Von Flora Treiber

Der Hauptspendetermin im Sommer ist normalerweise der Termin des Jahres, an dem das DRK Radevormwald am wenigsten Spender zur Blutspende in der GGS Stadt mobilisieren kann. Trotzdem sind die Zahlen höher als in anderen Kleinstädten mit einer vergleichbaren Größe. Zurückzuführen ist das auf die familiäre Atmosphäre und das starke Team des Ortsverbandes.

Elfi Helmich gehört seit Jahrzehnten zu dem Team und erkennt die Langzeitspender wieder. „Die Menschen fühlen sich hier sicher und wohl und freuen sich auf den persönlichen Austausch“, sagt sie. Dass die Blutspenden im Sommer rückläufig sind, ist auf die Urlaubssaison zurückzuführen. Die Rückmeldung des DRK des Oberbergischen Kreises sind aber eindeutig. „Die Blutspenden aus Radevormwald sind wichtig, und niemand kann und will auf sie verzichten. Wir sind eine Stadt mit vielen Altspendern, die zuverlässig sind und gewinnen auch immer wieder Neuspender“, sagt Claudia Garweg aus dem Radevormwalder Team. Neuspender zu gewinnen, das ist bei jedem Spendetermin eine neue Herausforderung. Sie rührt die Werbetrommel über Medien wie Facebook oder Whats-App-Gruppen. „So erreicht man junge Menschen am besten“, sagt sie.

Info Ablauf der Blutspende Zeit Für den gesamten Ablauf der Blutspende, inklusive anschließender Ruhephase, sollten Spender ungefähr eine Stunde einplanen. Nach der Anmeldung müssen die Spender einen Fragebogen zu ihrer Gesundheit ausfüllen, anschließend messen Ärzte die Körpertemperatur und die Hämoglobinwerte der Spender. Arzt Im Anschluss wird der Fragebogen mit einem Arzt besprochen, und der Spender hat die Möglichkeit, noch einmal bewusst zu entscheiden, ob er sein Blut zur Spende freigeben möchte. Danach werden jedem Spender 500 Milliliter Blut entnommen. Danach gibt es eine Ruhephase mit einer kulinarischen Stärkung.

In Radevormwald gab es in den vergangenen Jahren durchschnittlich 200 Spender pro Hauptspendetermin. Vor zehn Jahren waren das deutlich mehr. „Früher waren es 400 pro Spendetermin. Diese Entwicklung repräsentiert leider nicht nur Radevormwald, sondern die gesamte Situation in Deutschland“, sagt Elfi Helmich, die über alle Spendetermine in Radevormwald Buch führt.

Andreas Münch spendet seit mehr als 30 Jahren Blut und war am Donnerstag zum 50. Mal dabei. Für ihn ist es selbstverständlich, Blut zu spenden. „Familienmitglieder waren selber mal auf Fremdblut angewiesen, deswegen weiß ich, wie wichtig es ist. Jeder kann in die Situation kommen, und aus diesem Grund sollten gesunde Menschen den Kranken helfen“, sagt der 52-Jährige. Er versteht nicht, warum einige Menschen Angst davor haben, Blut zu spenden. „Es tut überhaupt nicht weh und beeinflusst einen nicht negativ. Ich freue mich aufs Blutspenden, weil man hier auf freundliche und hilfsbereite Menschen trifft“, sagt er.

Die Ortsgruppe Radevormwald stemmt einen Hauptspendetermin mit mehr als 40 Helfern, die sich um den reibungslosen Ablauf und die kulinarische Versorgung kümmern. Zusätzlich ist ein Team aus 16 Ärzten und Schwestern vor Ort, um die Blutabnahme zu betreuen und die Vorbesprechungen durchzuführen. Das Blut wird in Beuteln und gekühlten Boxen gelagert. Von Radevormwald aus wird es dann nach Hagen in ein Labor transportiert, wo es untersucht und in seine Bestandteile aufgespalten wird. Bis das Blut bei einem Patienten ankommt, dauert es in der Theorie nur etwas mehr als einen Tag. „Wir können unmittelbar helfen und machen von Radevormwald direkt einen Abgleich mit dem Labor in Hagen. Wenn hier etwas gespendet wird, das dringend gebraucht wird, geht es auch schneller. Die priorisierten Blutkonserven kommen dann ganz nach oben, damit sie so schnell wie möglich bei den Patienten ankommen“, sagt der Leiter des Ärzteteams. Wer Blut spendet hilft also unmittelbar und kurzfristig.

Blutkonserven werden nicht nur, wie viele annehmen, für Unfallopfer oder Menschen benötigt, die viel Blut verloren haben, sondern zum Beispiel auch für Krebspatienten. Claudia Garweg hat die Erfahrung gemacht, dass Blutspender sich über ihre Verantwortung bewusst sind. „Wir machen das hier alle, um einander zu helfen und unseren Beitrag zu leisten. Gesunde helfen kranken Menschen. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen“, sagt sie.