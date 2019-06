Mobilität in Radevormwald : E-Scooter rollt bald auch in Rade

Auch in Rade werden E-Scooter wohl bald zum Straßenbild gehören. Foto: Sven Hoppe/dpa. Foto: dpa/Sven Hoppe

Radevormwald Das neue Fortbewegungsmittel ist genehmigt. In Radevormwald gibt es beim Fachhändler schon erste Anfragen.

Seit einer Woche dürfen sie auf Deutschlands Straßen fahren – E-Scooter. Diese kleinen Roller mit Elektroantrieb sollen das Zurücklegen kürzerer Strecken bequemer machen. Befürworter hoffen auf weniger Umweltbelastung durch Autos.

Zwar sind die E-Roller vor allem für Großstädte gedacht, doch auch im Radevormwalder Rathaus hat man das Thema auf dem Schirm. „Es tangiert natürlich vor allem den fließenden Verkehr, also die Zuständigkeit der Polizei“, erläutert Ordnungsamtleiter Jochen Knorz. Eine Veröffentlichung im Amtsblatt über die rechtlichen Grundlagen liege noch nicht vor. Wenn ein neues Verkehrsmittel eingeführt werde, dann gehe das Thema in der Regel rasch in die Rechtsprechung. „Wir werden das beobachten“, verspricht Jochen Knorz.

Info Die wichtigsten Fakten rund um das Gefährt Nutzer Wer einen E-Scooter fahren möchte, muss 14 Jahre alt sein. Ein Führerschein nicht nötig. Vorschriften Die Fahrzeuge müssen ein Versicherungskennzeichen (Haftpflicht) aufweisen. Eine Helmpflicht gibt es nicht, allerdings raten Experten dazu. Kosten Die Preise reichen von Modellen für 300 Euro bis etwa 2400 Euro. Die Haftpflichtversicherung für den Scooter kostet etwa 30 Euro im Jahr. Geschwindigkeit und Reichweite E-Scooter dürfen eine Geschwindigkeit von maximal 20 Stundenkilometer fahren. Ein geladener Akku reicht für eine Strecke von 15 bis 30 Kilometern.

Unklar war längere Zeit, ob die E-Scooter auch auf Gehwegen unterwegs sein dürfen. Kritiker sahen das Risiko von Zusammenstößen mit Fußgängern. Nun ist klar: Auf Gehwegen sollen die Roller fürs Erste nicht fahren dürfen, sondern auf Radwegen und Straßen. Die Gegner der Roller befürchten ohnehin, dass das Verkehrschaos und die Unfallgefahr in den Städten durch die Flitzer nicht abnehmen, sondern noch größer werden. In der Metropole Berlin rechnet man, dass schon bald Tausende Menschen mit E-Scootern unterwegs sein werden. In Paris überschwemmen Roller-Verleiher das Stadtbild mittlerweile mit schätzungsweise 15.000 dieser Gefährte. Ein Ausmaß, mit dem eine Kleinstadt wie Radevormwald wohl kaum rechnen muss.

„Es fehlen natürlich noch die Erfahrungswerte“, sagt Michael Tietze, Sprecher der Oberbergischen Polizei. „Die Straßenverkehrsordnung ist nun angepasst worden.“ Bislang gebe es nach seinen Informationen zwei Modelle, die für den Betrieb freigegeben sind. Die Fahrzeuge müssen ein Versicherungskennzeichen haben, ähnlich wie jene Pedelecs, die schneller als 25 Stundenkilometer fahren können.

Mit den Pedelecs oder E-Bikes ist in den vergangenen Jahren einer neuer Zweig der Mobilität ohne Autos auch im Bergischen populär geworden. Steigungen, die früher das Radeln in der Region mühsam machten, können nun dank E-Antrieb leicht bewältigt werden. Freilich haben solche Verkehrsmittel auch ihre Tücken. „Manche haben sich darauf gesetzt, nachdem sie Jahrzehnte lang keine Erfahrung mehr mit dem Radfahren hatten“, berichtet Michael Tietze. Um der Unfallgefahr, speziell bei Senioren, vorzubeugen, bietet die Polizei im Lande regelmäßig Kurse an.